Pierwsza taka produkcja osadzona w polskich realiach. "Spakowane życie" to nowość w BBC Brit

Codzienność firm przeprowadzkowych to nie tylko przenoszenie mebli z mieszkania do mieszkania. To także wiele niesamowitych historii.

Wielkie gabaryty, jak piece w restauracjach czy niezwykłe rekwizyty w domach kultury i teatrach. Utylizacja mebli, która odkrywa rozmaite przedmioty będące świadkami niesamowitych historii. Wsparcie imprez masowych i powracający klienci, dla których każda kolejna przeprowadzka to rewolucja w życiorysie. Każdy kto choć przez chwilę pracował w zakładzie pomagającym klientom w przeprowadzkach, zna masę takich historii.

Do gdańskiej firmy Achilles zgłasza się klient, który dwadzieścia lat temu przeprowadził się z Gdańska, by zamieszkać ze swoją żoną. Teraz po jej śmierci wraca do rodzinnego miasta. Zlecenie jest sentymentalną podróżą w przyszłość. Właściciele pamiętają jak inna atmosfera towarzyszyła pracy dwie dekady temu.

W Sosnowcu ekipa Koniczynki przeprowadza odbywającą się tam wystawę złożoną ze skarbów Zbigniewa Nienackiego, twórcy Pana Samochodzika. Ta przeprowadzka to wyprawa do świata powieści i wspomnień dzieciństwa.

To tylko dwie historie opowiedziane przez bohaterów programu "Spakowane Życie".

Nasze domy to nie tylko cztery ściany, sufit i podłoga. To miejsce, w które wlewamy całe nasze życie. Gdzie gromadzimy skarby i ukrywamy wstydliwe sekrety. Sytuacja, w której cała ta materialna i niematerialna historia miałaby zostać zebrana, spakowana i przewieziona w inne miejsce, to jedna z tych z których budzimy się szczęśliwi że to tylko sen. Czasem się jednak na nią decydujemy, bądź, co gorsza jesteśmy do niej zmuszeni.

Wszystkie smaki przeprowadzkowego życia przedstawia program "Spakowane Życie”" w BBC Brit. Śledzi pracę pięciu firm z całej Polski. Grupy przyjaciół z Sosnowca tworzących "Koniczynkę"; "Achillesa" – rodzinnej firmy z tradycjami; młodych braci z Rybnickich "Przekludzek"; stołecznego "InRooms" i borykającego się z trudnościami lubelskiego "Bost".

Bohaterowie programu lawirują nie tylko w plątaninach klatek schodowych, ale i oczekiwań klientów, fizycznych i emocjonalnych wyzwań czy własnych niebanalnych osobowości. Poznamy ich zmagania z gabarytami i oczekiwaniami klientów, przekonamy się jak trudny to biznes i dlaczego do każdego zlecenia trzeba podchodzić jak do oddzielnego wyzwania. Zobaczymy też przygotowania do jednej z imprez finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

To propozycja dla tych, którzy chcą zajrzeć do domów sąsiadów i przekonać się jak mieszkają ludzie w różnych stronach kraju, ale także zobaczyć jak fachowcy mierzą się z sytuacjami, które wskazujemy jako jedne z najbardziej stresujących – przenoszeniem całego życia z miejsca w miejsce.

"Spakowane Życie" obejrzycie w piątki o 22.30 w BBC Brit. Na tym kanale znajdziecie również takie propozycje jak brytyjską edycję Dragons Den: "Jak Zostać Milionerem", "Sekrety kolei" czy "Jak oni to zbudowali"?