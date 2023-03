Pierwsza taka nagroda w Polsce. Specjalista od efektów specjalnych zdradza kulisy tej pracy

Kiedy ogląda się filmy, nabiera się przekonania, że przy strzale z pistoletu lub karabinu z lufy wydobywa się błysk. To nieprawda, w rzeczywistości wcale to tak nie wygląda. Przez długie lata Hollywood wykorzystywał do imitacji strzałów ślepe naboje. I to właśnie one wywołują taki efekt. Więc kiedy po latach technologia się rozwinęła i weszły m.in. efekty cyfrowe do udawania strzałów z pistoletu, wszyscy się już trzymali tego efektu błysku z lufy. Bo publiczność się przyzwyczaiła i wydaje się jej, że tak właśnie wygląda strzał. A jak się zrobi inaczej, to narzekają, że "nierealistyczne".