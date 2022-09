Piękny gest mieszkańców. Tak upamiętniono go w rodzinnym mieście

Kotys odszedł w styczniu 2021 r. - To, że grając postać złą, złośliwą, czyli owego Paździocha, potrafił zaskarbić sobie uwielbienie publiczności, to świadczy o jego wielkości, o jego talencie, jego wszechstronności - mówił Andrzej Grabowski. By docenić Kotysa i złożyć mu hołd, mieszkańcy rodzinnego miasta zdobyli się na piękny gest.