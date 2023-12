"Piękne zdjęcie, cudowne życie". Wnuczka odkryła mroczną tajemnicę dziadka

Latami negowano to, co robił William. Nie reagowała przede wszystkim jego żona. Molestował swoje dzieci, wnuczkę i pacjentki. Jedna z nich miała 4 lata, gdy – jak to nazywa - "wszystko się zaczęło". Była molestowana w gabinecie lekarskim na oczach rodzeństwa. - Czuł się tak komfortowo, robiąc mi to, że robił to w obecności mojego rodzeństwa. Udawał, że to była forma badania. Pewnego razu kazał mi zdjąć spodnie, podwinąć sukienkę. Błagałam go, bym mogła podciągnąć spodnie. Mój brat podszedł i zaczął uderzać go po nodze i krzyczał "zostaw moją siostrę!". On chwycił go za gardło i odstawił z powrotem na krzesło i kazał mu się nie ruszać - wspomina kobieta i zastanawia się, jak to możliwe, że żaden dorosły nie był świadomy zachowania Williama? Mama tej kobiety, a także żona kręgarza były w pokoju obok...