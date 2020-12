Piękne pożegnanie. Na cmentarzu przyjaciele doprowadzili tłum do łez

W sobotę 19 grudnia mszę w jego intencji odprawiono w kościele w podczęstochowskiej Blachowni. Podczas niej aktor Jerzy Gudejko odczytał w imieniu żony aktora wzruszający list. Dotyczył on ostatnich chwil przed śmiercią Machalicy. Kobieta wyraziła podziękowanie za to, że mogła odebrać ostatni telefon do swojego męża. Para zdążyła sobie wyznać miłość.

Urna z prochami aktora spoczęła w grobie rodzinnym na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie. To właśnie tam przyjaciele aktora w niezwykły sposób po raz ostatni go pożegnali – zaśpiewali mu polską wersję piosenki, którą spopularyzował Frank Sinatra – "My Way" ("Idź swoją drogą") oraz "Tears in Heaven" Erika Claptona, czyli ballady, którą muzyk napisał po śmierci swojego czteroletniego syna. To doprowadziło wszystkich zebranych do łez, których tego smutnego dnia było bardzo dużo.