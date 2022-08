Piękna Klaudia El Dursi na ramówce TVN. Nie za spokojnie?

Jest prowadzącą reality show "Hotel Paradise", co wywindowało ją do pierwszej ligi gwiazd, zwłaszcza tych Instagramowych. Śledzi ją ponad 800 tys. followersów! W social mediach je wierni fani i wielbiciele mogą podziwiać smakowite zdjęcia. Fotografie, które umieszcza Klaudia, nigdy nie są przypadkowe czy nieatrakcyjne. Każdy post wygląda jak zdjęcie w gazecie. Nic dziwnego, w końcu Instagram to jej drugie źródło dochodów.