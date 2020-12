Piekło zamarzło. TVN po stronie PiS-u

Koronawirus w Polsce nie ustępuje. Z tego powodu kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że niebawem będzie obowiązywać nas kwarantanna narodowa. Okazuje się, że decyzję rządu broni stacja, która znana jest z tego, że krytykuje rząd praktycznie w każdej sytuacji – TVN.

Minister zdrowia Adam Niedzielski oraz główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. Andrzej Horban przedstawili w czwartek 17 grudnia nowe wytyczne dotyczące działań związanych z epidemią koronawirusa. – Nie jest wykluczone, że przed nami jeszcze trudniejsze dni i tygodnie, bo nie możemy liczyć, że szczepienia zaczną chronić nas w tym najbliższym okresie – powiedział Adam Niedzielski.

To oznacza w praktyce, że od 28 grudnia do 17 stycznia będziemy mieli kwarantannę narodową. Niedzielski zapowiedział również dodatkowe ograniczenia w noc sylwestrową. – Wprowadzamy ograniczanie w przemieszczaniu się od godz. 19 dnia 31 grudnia do godz. 6 dnia 1 stycznia – przekazał minister zdrowia.

Tomasz Rożek o trzeciej fali koronawirusa (WIDEO)

Jak się można było spodziewać, decyzja rządu spotkała się w wielu miejscach z krytyką. Zaskoczeni są nawet politycy z obozu PiS. Senator Jan Maria Jackowski stwierdził, że "te decyzje go bardzo zaskoczyły". – Nie spodziewałem się tak radykalnych decyzji i podzielam pogląd tych, którzy krytykują pewną nielogiczność – powiedział.

Jednak okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość zyskało zaskakującego sojusznika. W sobotnim (19 grudnia) serwisie informacyjnym TVN-24 wyjaśniono widzom, dlaczego potrzebny jest nam lockdown. W ramach odpowiedzi ukazano wykres z ostatnich dwóch tygodni, który ma nam pokazać, że "tak naprawdę niewiele się zmienia”. Jak tłumaczy dziennikarz, spadki są zawsze po weekendzie, w poniedziałek i wtorek, ale potem wszystko znowu wraca do wysokich wartości.

Kolejnym argumentem jest liczba zgonów, która utrzymuje się na wysokim poziomie w naszym kraju – blisko 500 osób dziennie umiera z powodu powikłań związanych z koronawirusem.

Dziennikarz dodaje, że nie jesteśmy wyjątkiem: "Tak naprawdę wszyscy nasi sąsiedzi zamknęli się już wcześniej". Na przykładzie Czech, Francji, Niemiec i Włoch argumentuje, że skoro są wzrosty zakażeń, to może się to skończyć tylko w jeden sposób – mniej lub bardziej dotkliwym lockdownem. Pociesza, że w przeciwieństwie np. do Włoch i Francji u nas godziny policyjnej nie będzie, pomijając rzecz jasna noc sylwestrową.

Jak reasumuje, obawa przed trzecią falą pandemii jest jednym z wielu powodów lockdownu. Na koniec rzuca jeszcze jedno wytłumaczenie, byśmy nie mieli wątpliwości: – To, że zdrowiejemy, mamy covid-19 za sobą, to nie znaczy, że za nami jest koniec kłopotów. Takich historii niestety opowiadałem państwu co raz częściej i co raz więcej – powiedział. Kto by pomyślał, że TVN stanie po stronie rządu.