To oficjalne. Piasek komentuje swoją zawodową decyzję

Na Instagramie Polsatu pojawiła się wypowiedź Andrzeja Piasecznego i jego zdjęcie promocyjne. "Jest nam niezmiernie miło przedstawić nowego jurora 'Tańca z gwiazdami'. Przed państwem Andrzej Piaseczny - wokalista, którego uwielbiamy słuchać i podziwiać od ponad 25 lat! Jesteśmy tak bardzo niecierpliwi, żeby zobaczyć go na naszym parkiecie. A co on na to?" - czytamy w opisie.