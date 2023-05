Pereira zapowiada porządki w redakcji TVP Info. "Czas świętych krów się skończył"

"Nie ma lepszych i gorszych. Czasy, gdy niektórzy uważali, że są ponad innymi, mogą spóźniać się do studia czy wychodzić z fochem i obrażać, z pogardą wypowiadać się o cudzej pracy, a wszystkich poza sobą w redakcji traktować bez szacunku – się skończyły. W naszej redakcji jest wiele osób pracowitych, sumiennych, miłych, koleżeńskich, z którymi praca to przyjemność i chciałbym, żeby było jasne, że takie zachowania są przeze mnie zauważane i będą doceniane" - miał napisać Pereira w mailu do pracowników.