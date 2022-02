Pekin 2022. Eurosport i Discovery na nowo piszą historię igrzysk

Przygotowując transmisje z Pekinu, Eurosport posiłkuje się doświadczeniem zdobytym już podczas relacjonowania zimowych igrzysk w Pjongczangu w 2018 roku i letnich w Tokio w ubiegłym roku. Wykorzysta go także w następnych latach, bo grupa Discovery Communication, do której należy Eurosport, na mocy umowy podpisanej w 2015 roku z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim ma prawa do transmitowania igrzysk aż do 2024 roku.