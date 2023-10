Miał być bohaterem kinowego filmu, wybuchł skandal. Co dalej?

Myślę, że nie pozwala na to ogromna rywalizacja, która istnieje między nimi i widać ją na każdym kroku. Mam więc duże wątpliwości, co do prawdziwego charakteru zawieranych publicznie przyjaźni. Nie jestem pewien, czy to są szczere relacje. Ci ludzie poddawani są nieustannej presji, którą nakładają na siebie sami, ale narzuca im ją też otoczenie. To dążenie do coraz większych zasięgów, do tworzenia coraz lepszych materiałów. To nie tworzy atmosfery, w której mogą rodzić się wielkie, głębokie przyjaźnie.