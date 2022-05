Pedofilia w Kościele a Jan Paweł II. Dokument TVP nie wybiela kleru

Kardynał Dziwisz, który wypowiadał się na potrzeby filmu, podkreślił z pełną stanowczością, że między Janem Pawłem II a Macielem nie było żadnej przyjaźni czy nawet bliskiej relacji. Dziś wiadomo, że założyciel Legionu Chrystusa był socjopatą o wielu różnych tożsamościach, mającym co najmniej trójkę dzieci z dwiema kobietami. Dziwisz zapewnił również, że do Jana Pawła II nie docierały żadne potwierdzone zarzuty dotyczące Maciela. A i on sam nie ma sobie nic do zarzucenia w tej sprawie, bo właśnie na tak postawione pytanie odpowiedział przed kamerą TVP.