"Peaky Blinders" doczeka się spin-offów. Jest garść szczegółów

- Pracuję nad ostatnimi fragmentami tej opowieści. Po prostu siadam przy klawiaturze i zaczynam. Czuje się, jakbym śnił. Przychodzą do mnie wszystkie te rzeczy, a potem czytam je ponownie i myślę: "To całkiem niezłe, ale skąd to się wzięło?". Plan jest taki, by rozpocząć zdjęcia w połowie przyszłego roku (2024 r. - red.) - powiedział Steven Knight w rozmowie z "Radio Times".