Pawłowicz napisała do Jaggera. Trudno się nie złapać za głowę

Trudno stwierdzić, czy odezwa Pawłowicz do Jaggera była żartem, czy prawdziwym pytaniem. Być może widzi ona muzyka przez pryzmat hitu Stonesów "Sympathy for the Devil", w którym tekst opisuje okrucieństwa z historii ludzkości z punktu widzenia szatana. Rzecz jasna zarówno Jagger, jak i reszta grupy nigdy nie byli czcicielami diabła. Wokalista przyznawał w wywiadach, że pomysł na utwór zaczerpnął z "Mistrza i Małgorzaty" Michaiła Bułhakowa oraz poezji Charlesa Baudelaire’a.