Paweł Żuchowski o nagrodach Radia Szczecin. "Z tym radiem w obecnym kształcie nie chce mieć nic wspólnego"

"Tak, pracowałem w tej firmie, było to w innych czasach, z innymi ludzi (kilka wciąż pracuje). To było inne radio. Odszedłem z 17 lat temu. Przez weekend otrzymywałem zdjęcia z tego wydarzenia [...]. Zdjęcia zostały także umieszczone na stronie radia. W czasie przemówienia prezesa wyświetlano moje zdjęcie... Tak, to ja w czasach, gdy pracowałem w Polskim Radiu w Szczecinie. Niektórzy, widząc moje zdjęcie, uznali, że ja otrzymałem również wyróżnienie. Inni pytali, dlaczego nie odmówiłem jak inni" - opisuje sprawę w swoich mediach społecznościowych Żuchowski.