Paweł Małaszyński opowiedział o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym. "Nagle pstryk"

"Odkryłem wiele luster, w które niektórzy boją się spojrzeć. Zrozumiałem, że lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich. Zweryfikowałem przyjaźnie. Gdy przeżywałem kryzys, jedni porzucili mnie jak zepsutą zabawkę, inni odstawili na boczny tor. Dziś już wiem, że pozbierać się jest dziesięć razy trudniej, niż rozsypać. [...] Jeszcze tylko jeden głęboki oddech. Trzymajcie mocno kciuki za mnie" - zwrócił się do fanów.