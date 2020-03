Paweł Królikowski zdążył zagrać z synem w serialu

Paweł i Antonii Królikowski zagrali razem w produkcji Polsatu - "W rytmie serca". Zbliżający się odcinek, w którym zobaczymy ich wątek po raz ostatni, będzie wyjątkowo poruszający dla fanów.

Tabloid donosi, że Królikowskich we wspólnym wątku w polsatowskim serialu zobaczymy po raz ostatni 15 marca . To będzie ważna data dla fanów serialu, ale przede wszystkim dla fanów zmarłego aktora.

- W scenariuszu bardzo wiele scen przeznaczonych było właśnie dla Pawła. Był jednym z motorów fabuły, jego zachowanie miało - zwłaszcza w drugiej części filmu - napędzać akcję. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek mógł zastąpić go w roli Kusego. To jego rola, to on odcisnął na niej swoje piętno.