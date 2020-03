Paweł Królikowski nie żyje. Tak TVP upamiętni zmarłego aktora

TVP nie przeszło obojętnie obok śmierci Pawła Królikowskiego. Widzowie telewizyjnej Jedynki będą mogli obejrzeć w piątek 28 lutego film "Ranczo Wilkowyje" z 2007 r., w którym aktor zagrał jedną z głównych ról.

"Dziś wieczorem w #TVP1 film "#Ranczo Wilkowyje", czyli kinowa wersja perypetii mieszkańców najbarwniejszej gminy w Polsce. W jedną z głównych ról - Kusego - wcielił się nieodżałowany śp. Paweł Królikowski. Dziś o 21:30" - czytamy we wpisie TVP1 na Twitterze.

Fabuła "Ranczo Wilkowyje"

We wsi Wilkowyje, którą rządzą wójt i proboszcz (w podwójnej roli Cezary Żak), zjawia się Louis (Radosław Pazura). Szuka swojej żony, Amerykanki Lucy (Ilona Ostrowska), która osiedliła się na Podlasiu w odziedziczonym dworku i wiedzie spokojne życie u boku malarza Kusego (Paweł Królikowski). Louis chce nakłonić ją do powrotu. Ma jednak ukryte intencje. Do wsi przybywa też Czerepach (Artur Barciś), teraz kontroler w Izbie Obrachunkowej. Wójt i przedsiębiorca Węcławski (Grzegorz Wons) czują się zagrożeni. Zrobili bowiem razem wiele podejrzanych interesów. Knują więc przeciwko niemu spisek.