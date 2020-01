Paweł Królikowski nie wraca do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Produkcja komentuje

Przykra wiadomość dla fanów Pawła Królikowskiego. Show Polsatu nie może czekać. Zdjęcia ruszają bez niego.



Paweł Królikowski związany jest z programem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" od samego początku. Aktor zasiadał w jury w 12 edycjach show. Ale w nadchodzącej go nie zobaczymy. Powodem jest oczywiście jego ciężki stan zdrowia . Aktor przed Bożym Narodzeniem trafił do szpitala.

Czy to oznacza, że już go nie zobaczymy? Bynajmniej. Wszyscy kibicują jurorowi i odliczającą do jego powrotu. A kto zastąpi Królikowskiego? Tu z odpowiedzią przychodzi informator "Super Expressu".