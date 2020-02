Paweł Królikowski ma ogromne wsparcie. Zwycięzca "TTBZ" przeznaczy dla niego wygraną?

Paweł Królikowski ma poważne problemy ze zdrowiem. By wrócił do formy po operacji potrzeba czasu, ale przede wszystkim rehabilitacji. Wygląda na to, że aktor może tu liczyć na wsparcie uczestników show "Twoja twarz brzmi znajomo".

Paweł Królikowski dostanie wsparcie od uczestników show (ONS.pl)

Paweł Królikowski trafił do szpitala, na oddział neurochirurgii, przed świętami Bożego Narodzenia. Czuwali przy nim bliscy, a przyjaciele i współpracownicy dzielili się swoim wsparciem jak tylko mogli. Królikowski, który był jurorem w "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie, nie będzie uczestniczył w zbliżającej się edycji. Może być pewnym, że twórcy programu o nim nie zapomnieli.

Królikowskiego w polsatowskim show zastąpi Adam Strycharczuk, który wygrał poprzednią edycję programu. W rozmowie z "Fleszem" tak to komentuje:

- To dla mnie nie lada wyzwanie, ale również ogromne wyróżnienie. Nie była to jednak łatwa decyzja. To spora odpowiedzialność, ale mam nadzieję, że nie zagrzeję "stołka" Pawła na zbyt długo i już wkrótce to on znowu będzie zmagał się z ocenianiem uczestników.

O koledze z programu kilka słów powiedziała też Katarzyna Skrzynecka.

- Podczas poprzedniej edycji Paweł był bardzo dzielny. To silny facet. Niejeden na jego miejscu już wtedy poddałby się i poszedł na długi urlop. On jednak walczył - przyznała.