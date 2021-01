Paweł Domagała odmawia zdjęć z fanami. Podał powód

Paweł Domagała to twórca głośnego hitu "Weź nie pytaj". Fani spodziewają się po autorze takiej piosenki otwartości. Muzyk jest również bardzo aktywny w mediach społecznościowych - chętnie pokazuje swoje życie prywatne i zawodowe. Okazuje się jednak, że Paweł Domagała nie lubi robić sobie selfie z fanami.

To może być niemałe zaskoczenie dla wielbicieli muzyka. W rozmowie z "Plejadą" wyznał, że "nie zgadza się na selfie z fanami". Powód? Paweł Domagała tego nie lubi.

Paweł Domagała nie robi sobie zdjęć z fanami

Gwiazdor wyznał, że po sukcesie piosenki "Weź nie pytaj" miał wrażenie, że rozpoczęło się "polowanie na małpę". - Teraz każdy ma telefon, zależy mu, żeby zrobić to zdjęcie, a mnie to bardzo denerwuje. Po sukcesie "Weź nie pytaj" miałem wrażenie, że zaczęło się polowanie na małpę, żeby tylko mieć selfie z Domagał - wyznał Paweł Domagała. - Mało kto chciał pogadać, tylko słyszałem: "Mordo, uśmiechnij się". Źle znosiłem to i psychicznie, i fizycznie - dodał.