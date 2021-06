Paweł Deląg żegna się z "M jak miłość". Internauci reagują

Wpis skomentowała sama Basia Kurdej-Szatan. "To już się nie widzimy? Dziękuję Pawełku! Samych dobroci w dalszej zawodowej drodze i do zobaczenia na szlaku" - napisała pod wpisem aktora. Fani Pawła byli załamani. "O nieee! Nie zgadzam się!" _ napisała jedna z osób. "Będzie nam pana brakować" - dodała kolejna. "Bez pana, panie Pawle, to już nie ma sensu" - stwierdziła komentująca osoba.