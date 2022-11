Wiktoria kiedyś nie mówiła i nie słyszała. Paweł Burczyk zabrał córkę na premierę

W 2020 roku Burczyk zorganizował zbiórkę, podczas której zbierał na fundusze, by nakręcić film "Zobaczyć Lili - autystyczna, autentyczna historia". - Tym filmem chcemy odczarować ten świat, tak jak w "Nieobecnych", gdzie został poruszony temat zespołu Aspergera. W którymś z odcinków policjant pyta, co to jest zespół Aspergera, a drugi – to ty nie wiesz? Jestem przekonany, że w tym momencie ludzie zatrzymują Playera i sprawdzają – co to jest ten Asperger. Tak samo chcemy zrobić z autyzmem - komentował Burczyk.