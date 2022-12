Pavlović szczerze o niskiej emeryturze mamy. Mówi też o drożyźnie

Gwiazdę Polsatu smuci, że galopująca inflacja sprawi, że wiele rodzin będzie musiało intensywniej, niż zwykle, przemyśleć swoje wydatki przed świętami. - Proszę mi wierzyć, że jest to niesamowicie smutne, że wiele osób w tym roku będzie musiało zrezygnować z karpia, bo to jest pół biedy, ale zrezygnować z bardzo ważnych dań, prezentów i wszystkiego, co wokół się kręci. Nie mogę zrozumieć, że w takich czasach, kiedyś po wojnie, wiadomo, bieda, ale teraz? Nie powinno być tak - wyznała.