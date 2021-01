Paulina Sykut-Jeżyna w pięknej sukni z dekoltem. Okrzyknęli ją miss

W niedzielę 17 stycznia odbędzie się 31. edycja konkursu piękności Miss Polski. O tytuł najpiękniejszej Polki ubiegają się 23 finalistki z całego kraju, które zaprezentują się na wybiegu w kilku stylizacjach. Z powodu pandemii koronawirusa i związanych z nią obostrzeń finał konkursu odbędzie się bez publiczności i przy zachowaniu wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Jak zapewnia Polsat, który jest producentem imprezy i będzie ją transmitować, do pracy zostaną dopuszczone tylko osoby z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa. Galę poprowadzi sprawdzony m.in. z "Tańca z gwiazdami" duet, czyli Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna. Gospodyni wieczoru od kilku dni przygotowuje się do imprezy, co relacjonuje na swoim Instagramie.