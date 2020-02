Paulina Sykut-Jeżyna: pogodynka wrażliwa na pogodę. "Jestem meteopatką"

Paulina Sykut-Jeżyna to ulubienica widzów wśród prezenterek pogody. Kolejna Telekamera jest tego najlepszym dowodem. Sama pogodynka przyznaje zaś, że na pogodę jest szczególnie wrażliwa.

Ponowne wyróżnienie Pauliny Sykut-Jeżyny nie dziwi. To wyjątkowo sympatyczna prezenterka, która zawsze dzieli się z widzami pozytywną energią. Warto dodać prezenterką wyjątkowo doświadczoną w boju, bo w swoim dorobku ma prowadzenie największych koncertów i festiwali pod szyldem Polsatu, a także popularnych programów stacji "Must be the Music" i "Tańca z gwiazdami".