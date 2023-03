Paulina Sykut-Jeżyna była u fryzjera. Fani rozpływają się nad efektem

Zaczynała jako dziennikarka muzyczna TV4 i pogodynka, ale z czasem jej kariera nabrała rozpędu. Zawsze uśmiechnięta, pozytywna i subtelna gwiazda Polsatu doskonale sprawdza się w roli prowadzącej. Nic więc dziwnego, że podbiła serca fanów "Must Be The Music". Obecnie Paulina Sykut-Jeżyna jest jedną z trzech osób, które współprowadzą "Taniec z gwiazdami".