Paulina Smaszcz chce spotkać się z Maciejem Kurzajewskim. Jest tylko jeden problem

- Maciek jest człowiekiem, którego ja nie znam, a to trwało 23 lata. Od czasu oficjalnego ujawnienia tego nowego związku jego zachowanie się zmieniło. To, co on mówi, co robi. Inną twarz pokazuje w mediach. To jest twarz pt. "wszystkim życzę dobrze", na backstage'u to co innego. Albo go nie znałam, albo się zmienił, albo pokazuje dopiero teraz, jaki jest - wyznała zdezorientowana.