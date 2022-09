Paulina Młynarska pokazała zdjęcie po operacji. "Warto być żywą. Z cyckami czy bez"

"Nigdy nie otrzymałam tyle wsparcia, ale i tyle nienawiści. Hejtu za to, że zaapelowałam do kobiet: " Badajcie się". Wtedy, leżąc w tym łóżku z Felkiem, który miał dla mnie więcej empatii niż wiele z Was - innych kobiet, wymyśliłam tytuł tej książki. Idzie październik, miesiąc uważności na raka piersi. Nie jestem żadną ambasadorką żadnej akcji. Nie robię tego komercyjnie. Po prostu mówię Wam, że warto się badać i być zdrową. Z cyckami, z implantami czy bez. Ale żywą.