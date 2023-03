Paulina Młynarska ostro o Janie Pawle II. "Chronił i osłaniał najgorszy rodzaj zwyrodnialców"

Dokument Marcina Gutowskiego, który został pokazany w TVN24, narobił zamieszania. Reportaż "Franciszkańska 3" miał jeden cel - przedstawić dowody na to, że papież-Polak, tak uwielbiany w naszym kraju, wiedział o problemie pedofilii w Kościele katolickim i nic z nim nie zrobił. Papież miał wiedzę o wykorzystywaniu seksualnym, a gdy trafiały do niego doniesienia o incydentach, miał przenosić księży do innych parafii, również w zagranicznych.