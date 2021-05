Paulina Młynarska miała poprowadzić "Magię nagości". Dziennikarka zdobyła się na szczerość

Paulina Młynarska zdobyła się na szczerość

"Człowiek wydaje właśnie powieść o alkoholizmie opartą (dość odlegle, ale jednak) na własnych doświadczeniach, w tym samym momencie premierę ma trzeci sezon podcastu o uzależnieniach i trzeźwieniu, który ten oto człowiek współprowadzi, człowiek udziela również szeregu zasięgowych wywiadów do najpopularniejszych podcastów i tygodników w Polsce, w których poruszony jest temat rzeczonej książki, rzeczonego podcastu oraz własnych doświadczeń człowieka z zakresu alkoholizmu i trzeźwienia - tylko, ku*wa, po to, by dostać wieczorem mailem propozycję 'udziału jako juror w programie typu Masterchef o tematyce alkoholowo-koktajlowej?'" - czytamy w poście pisarza.