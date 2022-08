Paulina Krupińska w mini na Top of the Top Sopot Festival. Nogi do nieba!

We wtorek 16 sierpnia rozpoczął się Top of the Top Sopot Festival 2022. Przed publicznością w roli prowadzących zaprezentowali się Agnieszka Woźniak-Starak, Paulina Krupińska, Mateusz Hładki i Olivier Janiak. A na scenie zaśpiewali m.in. Kayah, Krzysztof Cugowski, Mrozu i Lady Pank.