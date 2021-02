Paulina Krupińska o odsunięciu Zawadzkiej z "Pytania na śniadanie". Zdobyła się na szczerość

Paulinę Krupińską i Marcelinę Zawadzką łączy nie tylko tytuł Miss Polski, ale także zawód. Obie panie są dziennikarkami. Marcelina Zawadzka prowadziła "Pytanie na śniadanie" w TVP, a Paulina Krupińska "Dzień dobry TVN" . Mimo konkurencyjnych stacji koleżanki darzą się sporą sympatią, co udowodniła żona Sebastiana Karpiela-Bułecki.

W najnowszym wywiadzie, którego udzieliła reporterce "Jastrząb Post", gwiazda wyznała, co sądzi na temat odejścia Marceliny Zawadzkiej z "Pytania na śniadanie". Dziennikarka opowiedziała również, jak ocenia nowego partnera koleżanki. Co powiedziała?

Paulina Krupińska o Marcelinie Zawadzkiej: "Brakuje jej"

- Z tego, co widzę i obserwuję jej Instagram, to Marcela chyba podróżuje, jest szczęśliwa i ma się dobrze - wyznała Paulina Krupińska . Prowadząca "Dzień dobry TVN" dodała również, że jej koleżanka była "słoneczkiem" na ekranie. - Życzę jej powodzenia, chociaż nie ukrywam, że brakuje jej na tym szklanym ekranie, bo zawsze ona była takim słoneczkiem - wyznała.

Zapytana o to, czy poznała jej nowego partnera, Krupińska odpowiedziała, że znała go, zanim zostali parą. - Nie mieliśmy okazji się poznać. Tzn. ja go wcześniej poznałam, ale nie mieliśmy okazji, żeby tak dłużej porozmawiać - zdradziła.