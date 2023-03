Paulina Krupińska chwali męża i małżeństwo. "Jest jak z górki"

- Z pozycji kanapy oglądając "Azję Express" stwierdziłam, że to jedyny program, o którym najbardziej marzę. (...) Chciałam się dowiedzieć czegoś o sobie, żeby docenić to miejsce, w którym się jest, docenić to, że mam absolutnie wszystko, zdrowie, dach nad głową, kiedy mamy co włożyć do garnka (...). I powiem ci, że ten program dał mi możliwość poznania siebie w różnych okolicznościach, poznania mojej relacji przyjacielskiej z Izą i nagle, kiedy nie miałyśmy szóstki dzieci, bo Iza ma czwórkę, a ja dwoje, i kiedy nie miałyśmy ich obok siebie, to nawet ten plecak nie był ciężki - wyznała dziennikarka Olivierowi Janiakowi w magazynie "Co za tydzień".