Paulina Holtz wspomina casting do "Klanu". Była kłótnia

"Klan" jest najdłuższą polską telenowelą, która zadebiutowala we wrześniu 1997 r. Liczy sobie nieco ponad cztery tys. odc., aż tyle albo tylko tyle, jeśli wziąć pod uwagę, że kultowa "Moda na sukces" dobija już do dziewięciu tys. "Klan" to historia rodziny Lubiczów, którego jedną z najmłodszych przedstawicielek była niegdyś licealistka Agnieszka. Dziś to już stateczna pani w średnim wieku, po wielu miłosnych przejściach.