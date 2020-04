Paulina Holtz pochwaliła się mieszkaniem. Lubi starocie i przedmioty z duszą

Mieszkanie aktorki z "Klanu" będzie głównym bohaterem wtorkowego (21 kwietnia) programu "Wnętrze do poprawki. Domy gwiazd" w telewizji Lifetime. Holtz jest wielką miłośniczką vintage i retro, co od razu widać w jej apartamencie. – Mój ukochany styl to lata dwudzieste i trzydzieste. Mam ogromny sentyment do tego, co już było – cytuje aktorkę "Fakt".