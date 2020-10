Paulina Chruściel wyznała, że pochodzi z domu, w którym była przemoc

"Pochodzę z domu, w którym zawsze był alkohol, przemoc i agresja. Gdzie wiara i religia były tym samym i sprowadzały się zazwyczaj do pustych gestów. W którym prawdziwa miłość , zaufanie, wolność i szacunek były tym, czego trzeba było się domagać i o co walczyć, a nie tym, co należne każdemu człowiekowi niezależnie od jego płci, przekonań czy orientacji. Do dziś odrabiam emocjonalne, intelektualne i światopoglądowe straty z tego czasu".

Aktorka stwierdziła, że najważniejsza w tym momencie jest walka: "[…] Ważna jest walka, odwaga, upór i stanowczość. To jest wojna. O godność i elementarne prawa człowieka. O prawo do wyboru, do wolności sumienia, do szacunku. O kraj, w którym Kościół oddzielony jest od państwa a państwo od Kościoła. W którym brutalny język, walka na ulicy i wulgaryzmy nie są jedynym zrozumiałym przez władzę komunikatem. To jest wojna dla naszych córek, mam, babć, ale i dla wszystkich mężczyzn, którzy są dla nas ważni. Dziś będę na ulicach Warszawy - w ukryciu przed Covidem, w samochodzie - ale będę tam, razem z moją córką, żeby na całe życie zapamiętała, że ma prawa, że może, że Jej wolno. I żeby nigdy się nie bała. I żeby wiedziała, że czasem po prostu coś trzeba".