Paulina Chapko spędza urlop macierzyński za granicą. "Biorę wszystko, bo tak chcę"

Chapko jest znana z wielu filmów i seriali takich jak "Na Wspólnej", "Teraz albo nigdy", "Czas honoru", "Ojciec Mateusz", :"Ultraviolet", "Dziewczyny ze Lwowa". Absolwentka szkoły teatralnej we Wrocławiu była związana z tamtejszym Teatrem Polskim, ale w planach ma przeprowadzkę do Warszawy. Zanim to jednak nastąpi, czeka ją jeszcze "wygrzewanie się" na Teneryfie.