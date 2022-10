Paula Tumala pozuje w ultra krótkiej mini. "Tych pięknych nóg to zazdroszczę"

Paula Tumala zaczynała karierę w show-biznesie jako fotomodelka, występując głównie w zmysłowych sesjach zdjęciowych do magazynów dla panów. Ogromną popularność przyniósł jej udział w klipie Donatana i Cleo do utworu "My Słowianie", gdzie w skąpym kostiumie folkowym ubijała masło. Celebrytka na stałe zagościła na łamach plotkarskiej prasy za sprawą romansu z Marcinem Gortatem.