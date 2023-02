Paul Wesley rozwodzi się. Jego żona spotyka się ze słynnym gwiazdorem

Paul Wesley to nasz rodak. Urodził się jako Paweł Wasilewski w rodzinie polskich imigrantów, których los rzucił do New Jersey. Paul doskonale mówi po polsku, bo zadbali o to jego dziadkowie, których co roku odwiedzał do 16. roku życia. W Ameryce robi karierę jako aktor, głównie serialowy. Wystąpił m.in. w "Pamiętnikach wampirów", a ostatnio wcielił się w kapitana Kirka w nowej odsłonie "Star Trek" realizowanej przez platformę Paramount+.