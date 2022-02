Patryk Jaki nie wytrzymał. "Czy pan potrafi nie być chamem?"

Między politykami ewidentnie wrzało. Po którymś już wtrąceniu Szejny Jaki nie wytrzymał. – Czy pan potrafi, chociaż chwilę nie być chamem? Potrafi pan, czy nie? – rzucił. – No i znowu jestem chamem. Ale dlaczego pan na mnie krzyczy? – odparł Szejna. Jaki poprosił go, żeby nie przeszkadzał, bo on robi to z szacunku dla widzów. Riposta Szejny była bezlitosna: – Z szacunku dla widzów prostuję intelektualne błędy.