Paskudny wypadek w show. Uderzyła głową i straciła przytomność

Do niebezpiecznego wypadku doszło podczas prób do odcinka popularnego brytyjskiego programu "Dancing on Ice". Jedna z uczestniczek straciła przytomność i uderzyła głową w taflę.

Share

Myleene Klass miała dużo szczęścia, że nic jej się nie stało Źródło: Getty Images, Instagram.com