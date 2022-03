Paradowały w bieliźnie. Finałowej niespodzianki żaden z uczestników się nie spodziewał

W "Love Island" produkcja co chwilę podkręca temperaturę. Choć utworzyły się już dwie silne pary (Oliwia i Konrad, a także Patrycja i Łukasz), to relacje pozostałych uczestników albo dopiero kiełkują, albo są skazane na porażkę. Kilka odcinków temu do show dołączyli Roksana, Sidiki i Kuba, i nieco namieszali na Wyspie Miłości. Wszystko wskazuje na to, że to dopiero połowa atrakcji, jakie produkcja przygotowała w tym sezonie dla fanów programu.