"Państwo w państwie": Wspomnienie Ewy Żarskiej. Pokazano jej ostatni reportaż

Rozważane było samodzielne usunięcie składowiska przez gminę. Samorządu jednak na to nie stać. - To są ponad 4 miliony złotych, gmina nie ma takich pieniędzy... Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska nie ma gminie nic do zaoferowania. Apelowałem też do ministerstwa – nikt nie ma nam nic do zaoferowania – mówił w reportażu Marek Kowalewski, wójt gminy Chodów.