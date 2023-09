"Panie pośle Soboń". Maleńczuk ostro odpowiada politykowi PiS

- PiS od dawna wyciera sobie gębę Herbertem, powtarzając co i rusz, że Pan Cogito to czy tamto - mówi artysta. - Nie wiem, czy Herbert życzyłby sobie takiego traktowania. Nie mówiąc już o Bąkiewiczu, który całuje krucyfiks - nie sądzę, żeby Chrystus był zadowolony z uwielbienia przez kogoś takiego. Do czego zmierzam? Że to nieszczęście słynnych zmarłych − różni ludzie po śmierci biorą sobie ich słowa czy dzieła i robią z nimi co chcą. Ale w tym przypadku jest jedna ważna różnica − jeszcze żyję i bardzo chętnie odpowiem posłowi Soboniowi, z którym nie chcę mieć nic wspólnego i nie życzę sobie, żeby on próbował mieć coś wspólnego ze mną - stwierdził Maleńczuk.