Pamiętacie odrzuconego kandydata Kamili z "Rolnik szuka żony"? Dziś dziewczyny pytają, jak mogła dać mu kosza

Kamila kocha luksusy i to widać. Wnętrza jej domu są wykończone w stylu glamour. Pełno tu błysku: a to w postaci luster, szkła, wypolerowanej podłogi czy złotych elementów. Kocha drogie marki i takie samochody. To z pewnością nie jest "stereotypowa rolniczka", ale jako pracownica pieczarkarni "załapała" się do "Rolnik szuka żony". Tam poznała Tomasza.