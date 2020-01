Pamiętacie Emmę z "Przyjaciół"? Zobaczcie, jak dziś wygląda!

Noelle Sheldon zagrała w jednym z najpopularniejszych seriali wszech czasów jako mały bobas. Wcieliła się w Emmę, córkę serialowych Rachel i Rossa. Jak wygląda i co robi po 17 latach?

Mimo, że twórcy "Przyjaciół" lata temu zdecydowali, że zakończą produkcję sitcomu po 10 sezonie, do dziś serial bije rekordy popularności (np. na amerykańskim Netfliksie). Bohaterowie stali się ikonami, a ich gagi i powiedzenia przeszły do masowej kultury.

Ciekawostką jest fakt, że nie tylko Noelle grała bobasa, ale także... jej siostra bliźniaczka Cali! (podobna sytuacja była w "Pełnej chacie" z siostrami Olsen) Cali i Noelle Sheldon znalazły się w obsadzie horroru "To my" ("Us"), który trafił do polskich kin 22 marca. Grają tam siostry Beccę i Lindsey, a ich rodziców portretują Elisabeth Moss i Tim Heidecker.