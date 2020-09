Pajączkowska śmieje się ze swojej "fałdki na brzuchu". Padło pytanie o ciążę

Karolina Pajączkowska zyskuje na popularności. Dziennikarka TVP ma coraz więcej fanów w mediach społecznościowych, a co za tym idzie, coraz więcej osób komentuje jej talent oraz urodę. Właściwie częściej to drugie. Bo przecież nieczęsto zdarza się tak urodziwa prowadząca. TVP ma co prawda także Marcelinę Zawadzką oraz Izabellę Krzan - obie dawniej były miss. Jednak Pajączkowska zajmuje się znacznie poważniejszymi tematami.