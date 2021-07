Owsiak pisze o TVN. I przy okazji uderza w TVP

Od czwartku jednym z najgorętszych tematów w mediach jest tzw. "lex TVN". Chodzi o wniesiony we środę wieczorem do Sejmu przez posłów PiS projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Jego wnioskodawcą był Marek Suski. Mowa w nim o zmianie prawa, która umożliwi odebranie koncesji TVN24, ponieważ w myśl tych przepisów "spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" (a TVN należy do amerykańskiej grupy Discovery).