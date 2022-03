"Outlander" wraca z kolejnym sezonem. Co się wydarzy?

To wszystko sprawia, że niezależnie, czy cofam się do lat 60. XX wieku, czy do czasów amerykańskiej rewolucji, momentalnie się zmieniam i staję pełnoprawną mieszkanką tamtych czasów. Ciekawe, że nawet gdy chciałam przenieść elementy swojej Bree, wychowanej w latach 60., do końcówki XVIII wieku, to przez gorset nie mogłam. Kiedy tylko wbijam się w kostium z epoki, zaczynam do niej przynależeć i nic nie jest w stanie tego zmienić.